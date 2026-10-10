Changgaiz Hussain Khan Hosts High-Level Networking Reception in Karachi
Changgaiz Hussain Khan hosted a high-level meetup and networking reception at his residence in Defence Housing Authority (DHA), Karachi, on Thursday.
The gathering brought together prominent figures from civil and military circles, as well as community representatives. The event provided an opportunity for guests to connect and exchange views in a cordial setting.
Those attending included Prince Yahya Ahmedzai Baloch of Kalat, former Balochistan Chief Minister Jan Muhammad Jamali, and Brigadier Yaqoob Awan, Sector Commander and Director of ISPR Sindh.
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Other distinguished guests included Nawabzada Saeed Chandio, Sultan Ibrahim Ahmedzai, Saeed Sarbazi, Colonel Maqbool Afridi, Syed Saleem Shah, Sardar Ali Haider Muhammad Hassni, Ayub Khosa and Syed Adil Shah.
The gathering also included Sardarzada Bilal Muhammad Hassni, Wadera Jhansher Baloch, Yasir Dashti, Khalfan Baloch, Fazal Magsi and Shanawar.
The reception brought together individuals from diverse backgrounds, providing a setting for networking and interaction among the guests.