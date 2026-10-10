October 11, 2026

Changgaiz Hussain Khan Hosts High-Level Networking Reception in Karachi

Web Desk October 11, 2026
Guests attend a high-level networking reception hosted by Changgaiz Hussain Khan at his DHA Karachi residence.

Changgaiz Hussain Khan hosts a networking reception attended by prominent civil, military and community figures in DHA, Karachi.

Changgaiz Hussain Khan hosted a high-level meetup and networking reception at his residence in Defence Housing Authority (DHA), Karachi, on Thursday.

The gathering brought together prominent figures from civil and military circles, as well as community representatives. The event provided an opportunity for guests to connect and exchange views in a cordial setting.

Those attending included Prince Yahya Ahmedzai Baloch of Kalat, former Balochistan Chief Minister Jan Muhammad Jamali, and Brigadier Yaqoob Awan, Sector Commander and Director of ISPR Sindh.

Aslam Khaliq Hosts Get-Together for Friends Under Corporate Dignity Forum

Other distinguished guests included Nawabzada Saeed Chandio, Sultan Ibrahim Ahmedzai, Saeed Sarbazi, Colonel Maqbool Afridi, Syed Saleem Shah, Sardar Ali Haider Muhammad Hassni, Ayub Khosa and Syed Adil Shah.

The gathering also included Sardarzada Bilal Muhammad Hassni, Wadera Jhansher Baloch, Yasir Dashti, Khalfan Baloch, Fazal Magsi and Shanawar.

The reception brought together individuals from diverse backgrounds, providing a setting for networking and interaction among the guests.

Follow THE AZB

More Stories

Rotary District 3271 leaders present the Legendary Teachers Awards 2026 during a World Teachers’ Day ceremony in Karachi.

Rotary Legendary Teachers Awards 2026 Honour Eleven Educators in Karachi

Web Desk October 11, 2026
Aslam Khaliq with distinguished guests at a Corporate Dignity Forum get-together in Karachi.

Aslam Khaliq Hosts Get-Together for Friends Under Corporate Dignity Forum

Web Desk October 11, 2026
Faysal Quraishi, Hareem Farooq and Mohammad Ali during the Mango Jutt cast visit to ILMA University.

ILMA University Mango Jutt Cast Interacts with Students During Special Visit

Web Desk October 10, 2026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com