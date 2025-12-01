Karachi Pakistan : H.E. Tarik Ali Khan met the Chief Minister Sindh, Mr. Murad Ali Shah.
Discussion on strengthening economic cooperation on key projects in #Sindh including renewable #Energy, #Agri-tech and #CriticalMinerals.
“A pleasure to meet Chief Minister Murad Ali Shah to discuss strengthening relations between Canada and Sindh Province. Un plaisir de discuter le renforcement des relations entre le Canada et la province de Sindh avec.” H.E. Tarik Ali Khan, High Commissionner.
@SindhCMHouse
Advertisements
Leave a Reply