KARACHI : The Pakistan Print & Electronic Media Foundation (PPEMF), in collaboration with the Pakistan National Council of the Arts (PNCA) Karachi, organized a captivating cultural event titled “Spring of Music & Rhythm.” The Pakistan Print & Electronic Media Foundation (PPEMF), in collaboration with the Pakistan National Council of the Arts (PNCA) Karachi, organized a captivating cultural event titled “Spring of Music & Rhythm.”

The evening featured soulful Sufi music, mesmerizing classical dance, and diverse cultural performances, drawing an impressive audience of dignitaries, artists, and media professionals.

I was truly honored to attend this remarkable celebration and extend special gratitude to ZH Khurram, President PPEMF, for providing me the opportunity to be part of such an outstanding cultural affair.

The event was graced by several distinguished guests, including:

Muhammad Irfan Soomro, Director General, Foreign Affairs Liaison Office Karachi

Z. H. Khurram, President, Pakistan Print & Electronic Media Foundation (PPEMF)

H.E. Hattori Masaru, Consul General of Japan

Mr & Mrs Imad Yaseen Abed, Vice Consul of Iraq, Karachi

Mrs Asma Ali Shah, CEO, A.O Clinic

Sohail Abidi

Servaich Shaikh, Director, PNCA Karachi

Raheel Haider Shaikh, Incharge Program, PNCA Karachi

Also present were eminent personalities from media, arts, music, and social sectors, including Dr. Zahid Anesari, Dr. Naseem Qaiser, Nayyar Zaidi, Ustad Mazhar Umrawo Bando Khan, Baqar Shah, Tassawar Malik, Kinza Altaf, Naveed Aslam, Sikandar Bahkt, Khizar Chaudary, Muhammad Asif, Tariq Masood, Maria Kazmi, Syed Turab Shah (Director Marketing ABN NEWS / Daily Ausaf Group ), Muddasir Alam (Director Marketing Pakistan Today & Profit Magazine), Mohiuddin Syed, Sarah Rahman, Augustine G. Gill, Syed Ali Zaheer, Khurram Jamal, Azra Bano, Nasim Shah, Amir Sadozai, Erum Amir, Waseem Ahmed, Kanwal Abidi, Abbas Shah, Ms. Fatima, Fariha, Pandit Mukash Kumar, Magan Singh, Mohsin Raza, among many others.

The evening highlighted Pakistan’s rich cultural legacy, promoting harmony, artistic expression, and cross-cultural appreciation. The performances were met with great admiration, making the event a memorable addition to Karachi’s cultural calendar