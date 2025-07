Advertisements

Karachi: Qazi Sajid Ali President Pakistan Eye Bank Society hosted a farewell lunch in honour of Jagath Abeywarna Consul General Sri Lanka Seen in the group Mrs. Jagath Abeywarna Nadeem Kazmi, Yousuf Mirza, Ghulam Qadir Thebo, Dr. Kashif Farooqui, Dr. Qazi Wasiq, Sajjad Azam, Shahana Kaukab, Qazi Arif Ali, Nusrat Jahan and Qazi Yasir Ali.