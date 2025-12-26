Karach ( Staff Reporter) : In the annual election of the Karachi club in 2026, the Progressive Group won a clean sweep in all the seats.

President Muhammad Aslam Rangoonwala , Secretary Abdul Wahid Abdul Qadir Jetal Surwala . Members of the Governing Body, Khalid Jan Muhammad Kadia (KHALID SADAF ) Adnan Ghori, Adnan Aziz Sakrani, Junaid Yusuf Hamdani, Abdul Salam Aman, Zeeshan Akbar Ali Merchant, Muhammad Kashif Doni ,Vishangarh, Mustafa Abdul Aziz , Ahmed Chakotra, Safat Ali Agha were declared elected.