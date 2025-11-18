Karachi Pakistan : Dr. Mirza Ikhtiar Baig Member National Assembly hosted a dinner reception in honor of Consul General of USA Charles Goodman at BAIGS, attended by diplomats, ministers, parliamentarians & friends with their spouses. Present Consul Generals of Indonesia, Sri Lanka, Japan, Kuwait, Dy. Head US MissionPeter McSharry, Ishtiaq Baig Hon. Consul General of Morocco, MNAs JavaidHanif, Sanjay Parwani, Arshad Vohra, Provincial Ministers SharjeelMemon& Saeed Ghani, leading businessmen Arif Habib, Akram WaliMohd& others.

