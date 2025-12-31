Karachi : Under the auspices of Khadimeen Imam Musa Kazim (AS), Karachi, the celebration of the birth anniversary of Maula Ali (AS) will be observed on 2 January (Friday) at Astana Alia Qadriya Qalandariya, Mashhad Maari Sharif, Khairabad, Madina Colony, Orangi Town Sector 16.
The event will be presided over by Pir Syed Sakhi Shah Sultan Ishaq Al-Kazmi, son of Pir Syed Ishaq Shah Qalandar.
The patrons of the ceremony include Sahibzada Hafiz Zain-ul-Arifeen, Sahibzada Chaudhry Anwar Hussain, Sahibzada Khalifa Muhammad Aslam, Sardar Ghulam Sarwar Khan, Muhammad Rashid, Sahibzada Muhammad Naeem, Sardar Muhammad Naveed, Sardar Muhammad Zafar, Sardar Muhammad Jamshed Khan, Sardar Muhammad Dildar, Muhammad Adeel, Muhammad Rameez, Asad Tanoli, Muhammad Naveed, Muhammad Arif, and Muhammad Tariq Sain.
